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WSJ: слив аудио с военными ФРГ может вызвать напряженность между Берлином и НАТО

WSJ: слив аудио с военными ФРГ может вызвать напряженность между Берлином и НАТО

ТАСС/dpa/picture-alliance/Gregor Fischer Перехваченный разговор военных ФРГ о возможных ударах по Крымскому мосту может вызвать напряженность в отношениях между Берлином и НАТО, сообщили в газете Wall Street Journal.

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