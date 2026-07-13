👫Сотни детей пострадали от клещей в Волгоградской области. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области продолжает мониторинг присасываний клещей и инфекций, передающихся через их укусы.
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👫Сотни детей пострадали от клещей в Волгоградской области. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области продолжает мониторинг присасываний клещей и инфекций, передающихся через их укусы.
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