С миру по нитке
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С миру по нитке

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Метро-2: что скрывают тоннели под Москвой

Метро-2: что скрывают тоннели под Москвой

Истории о подземном городе под Москвой ходят уже очень давно. По неофициальным сведениям, так называемое Метро-2 представляет собой целую сеть подземных сооружений, которые раньше курировало специальное отделение КГБ.

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