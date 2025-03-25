Вкус и польза. Врач Солнцева назвала фрукт, который спасет от диабета

Витамины, антиоксиданты, но немало сахара. В каких количествах и как рекомендуется употреблять манго? Какие компоненты манго помогают для профилактики диабета? Манго — один из самых доступных экзотических плодов.
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