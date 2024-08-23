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Приказано сдохнуть. Диверсантам ВСУ не разрешают сбежать из Курской области

Приказано сдохнуть. Диверсантам ВСУ не разрешают сбежать из Курской области

Приказано сдохнуть. Сражающиеся в Курском приграничье украинские националисты потеряли «бодрость духа» и просят их эвакуировать, поскольку части ВСУ несут большие потери.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
А как их эвакуировать, это изначально был билет в один конец! У хохлов что ВСУ служат, есть хоть призрачный шанс сдаться в плен! Но наёмники из стран НАТО [или кадровые военные] им это делать не дают. Знают, что им в плену ни чего хорошо го не светит, от слов совсем. Только и всего!
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1 д.
ЕР
Елена Русская
Сколько времени воюют, а так  ничего не поняли. Только в плен, если свои позволят..
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
сдохните, твари!
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1 д.

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