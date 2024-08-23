Приказано сдохнуть. Диверсантам ВСУ не разрешают сбежать из Курской области

ИМ

Ильдус Мамлеев

А как их эвакуировать, это изначально был билет в один конец! У хохлов что ВСУ служат, есть хоть призрачный шанс сдаться в плен! Но наёмники из стран НАТО [или кадровые военные] им это делать не дают. Знают, что им в плену ни чего хорошо го не светит, от слов совсем. Только и всего!