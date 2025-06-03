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Царьград

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  • Амара Карпова
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Автодилеры просят ФАС запретить прямые онлайн-продажи автомобилей

Автодилеры просят ФАС запретить прямые онлайн-продажи автомобилей

Ассоциация "Российские автодилеры" обратилась в ФАС с предложением запретить онлайн-продажи автомобилей напрямую от производителей к потребителям.

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