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США готовы позволить Саудовской Аравии обогащать уран - на основании соглашения

США готовы позволить Саудовской Аравии обогащать уран - на основании соглашения

Администрация президента Дональда Трампа дала зелёный свет соглашению о ядерном сотрудничестве с Саудовской Аравией, которое, вопреки прежним ограничениям, может позволить Эр-Рияду самостоятельно обогащать уран на своей территории.

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Комментарии
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Аркадий Шацкий
Подставили и себя и Эр-Рияд.
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