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Протоиерей Дмитрий Баркарь принял участие в семинаре ´Православная и публичная библиотека - грани взаимодействия´ для библиот...

Протоиерей Дмитрий Баркарь принял участие в семинаре ´Православная и публичная библиотека - грани взаимодействия´ для библиот...

14 марта 2024 года, в День православной книги, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии протоиерей Дмитрий Баркарь принял участие в Семинаре ´Православная и публичная библиотека - грани взаимодействия´ для библиотекарей приходов храмов Бобруйской епархии, который прошел на базе Городской библиотеки № 8 имени Евф .

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