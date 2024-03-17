Протоиерей Дмитрий Баркарь принял участие в семинаре ´Православная и публичная библиотека - грани взаимодействия´ для библиот...

14 марта 2024 года, в День православной книги, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Бобруйской епархии протоиерей Дмитрий Баркарь принял участие в Семинаре ´Православная и публичная библиотека - грани взаимодействия´ для библиотекарей приходов храмов Бобруйской епархии, который прошел на базе Городской библиотеки № 8 имени Евф .