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FiNE NEWS

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Канье Уэст: $20 млн за отменённые концерты в Петербурге — кто теперь платит?

Представьте: вы купили билеты на концерт Канье Уэста в Петербурге, потратив немалые деньги, а потом узнаёте, что шоу отменено.

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