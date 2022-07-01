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Машину сотрудника ДПС сожгли после аварии в Новосибирске

Машину сотрудника ДПС сожгли после аварии в Новосибирске

Сотрудник ДПС попал в аварию во время сопровождения кортежа министра обороны России Сергея Шойгу. После ДТП вторая сторона предъявила иск о компенсации, а когда суд встал на сторону патрульного, неизвестный спалил личный автомобиль правоохранителя.

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