Машину сотрудника ДПС сожгли после аварии в Новосибирске

Сотрудник ДПС попал в аварию во время сопровождения кортежа министра обороны России Сергея Шойгу. После ДТП вторая сторона предъявила иск о компенсации, а когда суд встал на сторону патрульного, неизвестный спалил личный автомобиль правоохранителя.