Steak Lovers
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Steak Lovers

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Почему шампиньоны становятся водянистыми. Японская обжарка сделает грибы румяными

Почему шампиньоны становятся водянистыми. Японская обжарка сделает грибы румяными

При обычной жарке на сковороде шампионы остаются слишком водянистыми. Это происходит из-за неправильного времени добавления масла, грибы дают слишком много влаги.

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