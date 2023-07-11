Подполье Николаева сообщило РИА Новости об уничтожении склада ВСУ с западными авиаракетами

По информации, опубликованной РИА Новости, координатор подполья в Николаеве, Сергей Лебедев, заявил о российском ударе, приведшем к уничтожению склада Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с западными дальнобойными ракетами, используемыми на самолетах.