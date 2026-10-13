В Ереване улицу Фрунзе переименовали в Ервандуни

Совет старейшин Еревана на заседании утвердил переименование улицы Фрунзе в административном районе Шенгавит в улицу Ервандуни, а 3-я улица Нор-Ареш получит имя поэтессы и общественного деятеля Метаксе.
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