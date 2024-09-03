В Орле появятся 13 платных парковок

Региональное правительство утвердило комплексную схему организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом в границах муниципальных образований «Город Орёл» и «Орловский муниципальный округ» на 2024–2033 годы.
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