Музей истории ГУЛАГа в Москве приостановил свою работу из-за нарушений пожарной безопасности

Музей истории ГУЛАГа в Москве объявил о приостановке своей работы с 14 ноября 2024 года. Причиной стали нарушения пожарной безопасности, выявленные специалистами Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.
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