Сын Януковича внезапно устремил свой взор на Донбасс: С "Арсеналом Инвест" покончено

Сын Януковича Александр перестал быть учредителем питерской компании "Арсенал Инвест"В распоряжении РИА Новости оказались материалы, из которых следует, что сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр больше не является учредителем питерской компании "Арсенал Инвест".