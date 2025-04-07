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Царьград

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Сын Януковича внезапно устремил свой взор на Донбасс: С "Арсеналом Инвест" покончено

Сын Януковича внезапно устремил свой взор на Донбасс: С "Арсеналом Инвест" покончено

Сын Януковича Александр перестал быть учредителем питерской компании "Арсенал Инвест"В распоряжении РИА Новости оказались материалы, из которых следует, что сын экс-президента Украины Виктора Януковича Александр больше не является учредителем питерской компании "Арсенал Инвест".

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