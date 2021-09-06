В Ставрополе Алексей Комиссаров обсудил с экспертами цифровизацию региона

Задачи цифровой трансформации региона стали главной темой встречи сопредседателя центрального штаба ОНФ, генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова с экспертами и активом регионального отделения Народного фронта Ставропольского края.
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