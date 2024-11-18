В посольстве КНР в США отреагировали на решение Байдена об ударах ATACMS по России

Китай выступает против любой эскалации украинского конфликта и роста напряженности. Об этом, комментируя разрешение Джо Байдена наносить удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь территории России, заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, сообщает ТАСС.
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