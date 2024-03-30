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Царьград

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Названы самые редкие имена, которые кузбассовцы давали своим детям в 2024 году

Названы самые редкие имена, которые кузбассовцы давали своим детям в 2024 году

Данные были обнародованы на информационно-аналитическом портале ЗАГС.На информационно-аналитическом портале ЗАГС появились данные о самых редких именах, которые родители давали своим детям в Кузбассе в 2024 году.

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