Названы самые редкие имена, которые кузбассовцы давали своим детям в 2024 году

Данные были обнародованы на информационно-аналитическом портале ЗАГС.На информационно-аналитическом портале ЗАГС появились данные о самых редких именах, которые родители давали своим детям в Кузбассе в 2024 году.
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