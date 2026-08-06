Жара вернулась, продолжительных ливней пока не ожидается. Какой будет погода в Омской области на выходных? Смотрите в нашем видео☝️ Не грузятся фото и видеоролики? Смотрите их в нашем канале в Максе.
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Жара вернулась, продолжительных ливней пока не ожидается. Какой будет погода в Омской области на выходных? Смотрите в нашем видео☝️ Не грузятся фото и видеоролики? Смотрите их в нашем канале в Максе.
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