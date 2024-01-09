Экс-сотрудник Белого дома: США могут начать ядерный конфликт с Россией

СХ Сергей Храмов Вояки США начнут ядерный конфликт с Россией, а Россия его закончит на территории США. Территория США станет ядерной пустыней на несколько сотен лет. РВСН.

l leonid После ядрёной войны, уже никому ничего не надо будет. Оставшиеся в живых будут завидовать мёртвым.