Бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что власти США намерены продолжать конфронтацию с Россией.
Экс-сотрудник Белого дома: США могут начать ядерный конфликт с Россией
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Вояки США начнут ядерный конфликт с Россией, а Россия его закончит на территории США. Территория США станет ядерной пустыней на несколько сотен лет. РВСН.
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19 час.
l
leonid
После ядрёной войны, уже никому ничего не надо будет. Оставшиеся в живых будут завидовать мёртвым.
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19 час.
ВД
Вовладар Даров
США могут и Россия может, так вдарить, что мокрого места не останется!!!
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18 час.
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