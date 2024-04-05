Почему летние кухни в СССР пользовались такой дикой популярностью? А сейчас нужна она на своем участке, стоит ли строить?

Недавно мы с отцом побывали в его родительском доме, где он проживал почти до 18 лет. Было приятно увидеть места, где папа провел начало своей жизни.
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