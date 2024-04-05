Почему летние кухни в СССР пользовались такой дикой популярностью? А сейчас нужна она на своем участке, стоит ли строить?

Да, летние кухни это действительно интересная идея! Пока не хочу такой кухни. Но для любителей шашлыков это может быть очень хорошей идеей, строительство летней кухни.

Катя Плетнева

Ну так все и строят сейчас такие в частных домах сплошь и рядом, только называются они иначе - мангальная зона, зона отдыха, это как правило такие веранды с тандыром и мангалом, столом и креслами, гамаком. Они гораздо уютнее и богаче, чем те летние кухни, так и время другое.