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Почему летние кухни в СССР пользовались такой дикой популярностью? А сейчас нужна она на своем участке, стоит ли строить?

Почему летние кухни в СССР пользовались такой дикой популярностью? А сейчас нужна она на своем участке, стоит ли строить?

Недавно мы с отцом побывали в его родительском доме, где он проживал почти до 18 лет. Было приятно увидеть места, где папа провел начало своей жизни.

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Комментарии
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Э
Эльвира
Да, летние кухни это действительно интересная идея! Пока не хочу такой кухни. Но для любителей шашлыков это может быть очень хорошей идеей, строительство летней кухни.
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20 час.
Катя Плетнева
Ну так все и строят сейчас такие в частных домах сплошь и рядом, только называются они иначе -  мангальная зона, зона отдыха, это как правило такие веранды с тандыром и мангалом, столом и креслами, гамаком. Они гораздо уютнее и богаче, чем те летние кухни, так и время другое.
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13 час.

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