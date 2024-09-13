Опубликованы кадры от ФСБ о деятельности британских дипломатов

Появились кадры от ФСБ о деятельности британских дипломатов в России. Ранее сообщалось, что сотрудники ведомства получили документальные материалы, которые подтверждают координацию Лондоном эскалации международной военно-политической обстановки.
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