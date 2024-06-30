Орбан формирует в Европарламенте сильную правую коалицию

Появление новой правой группы в Европарламенте проанонсировал премьер Венгрии Виктор Орбан. В коалицию войдут Австрийская партия свободы Герберта Кикля и партия экс-премьера Чехии Андрея Бабиша АНО 2011, сообщает Telex.
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