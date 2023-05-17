Военное обозрение

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Начальник военной разведки киевского режима назвал «вопросом окончания конфликта» создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной

Начальник военной разведки киевского режима назвал «вопросом окончания конфликта» создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной

Между Россией и Украиной должна быть создана демилитаризованная зона шириной в 100 километров. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью украинской прессе.

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