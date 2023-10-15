Путин отметил участие Китая в создании многополярного мира

Многополярный мир формируется при росте потенциала большого количества государств, в том числе КНР. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью China Media Group, показанном в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV).
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