Центр Владивостока парализовало «‎тройное» ДТП

Во Владивостоке массовая авария привела к серьезному затору. По сообщениям очевидцев, в ДТП столкнулись сразу три автомобиля, перекрыв таким образом движение, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «vestiprimorye».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии