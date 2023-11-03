Суд заочно приговорил издателя «Медиазоны» Верзилова к 8,5 года колонии по делу о распространении фейков об армии

Ранее он рассказывал, что заключил контракт с ВСУБасманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии общего режима издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (физическое лицо и организация в РФ признаны иноагентами).
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