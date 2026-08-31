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Гонду близок к переходу из ЦСКА в «Тигрес» (Пабло Оливейра)

Нападающий ЦСКА  Лусиано Гонду может продолжить карьеру в Мексике. По информации бразильского журналиста Пабло Оливейры, 25-летний аргентинец близок к трансферу в « Тигрес ».

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