Сказка, ставшая магией: премьера "Маленького принца" с оркестром и песочной анимацией.

7 сентября 2026 года в 19:00 в кинотеатре «Родина» (Караванная, 12) сказка Антуана де Сент‑Экзюпери оживёт в необычном формате: под звуки камерного симфонического оркестра и в ритме песочной анимации.
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