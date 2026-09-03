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Журнал "Культурная Столица"

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Сказка, ставшая магией: премьера "Маленького принца" с оркестром и песочной анимацией.

7 сентября 2026 года в 19:00 в кинотеатре «Родина» (Караванная, 12) сказка Антуана де Сент‑Экзюпери оживёт в необычном формате: под звуки камерного симфонического оркестра и в ритме песочной анимации.

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