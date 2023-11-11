Эксперт счел глупостью связь провала ВСУ с "психологическими операциями"

Кандидат военных наук, руководитель Центра политико-военных исследований ФМП Евгений Бужинский назвал глупостью публикации украинских СМИ о том, что история с контрнаступлением была "психологической операцией".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии