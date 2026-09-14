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Царьград

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Авиакомпания "Россия": мальчик родился в рейсе FV6817 13 сентября

Авиакомпания "Россия": мальчик родился в рейсе FV6817 13 сентября

На борту самолета рейса FV6817 авиакомпании "Россия", следовавшего из Красноярска в Новый Уренгой 13 сентября, произошло экстраординарное событие: пассажирка родила мальчика.

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