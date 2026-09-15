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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарипзянов о Германии: «Хорошая, развитая страна, но есть неудобства – доставку не так легко вызвать, супермаркеты по воскресеньям не работают. У нас все цивилизованнее, что ли»

Капитан « Авангарда » Дамир Шарипзянов в интервью Спортсу’‘ сравнил жизнь в Германии и России.  «Я был недавно в Германии у врачей.

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