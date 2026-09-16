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Отмар Сафнауэр: «После ошибки Маси стюарды должны были исправить результат Гран-при Абу-Даби-2021. Это как ВАР в футболе»

Бывший руководитель команд «Формулы-1» Отмар Сафнауэр вспомнил скандальный Гран-при Абу -Даби-2021, когда пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен завоевал свой первый титул после ошибки гоночного директора Майкла Маси .

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