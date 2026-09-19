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Пронедра

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Почему мосты под Одессой стали целью особого внимания

Почему мосты под Одессой стали целью особого внимания

Война давно перестала быть только противостоянием на линии фронта. Сегодня это борьба за способность армии получать боеприпасы, технику, топливо и резервы.

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