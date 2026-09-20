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Спорт Уик-Энд

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Погребняк назвал форварда, у которого очень большой шанс стать лучшим бомбардиром сезона

Погребняк назвал форварда, у которого очень большой шанс стать лучшим бомбардиром сезона

«Соболев прибавил, есть прогресс. Вызвали в сборную его все по делу, - оценил игровую форму форварда «Зенита» бывший нападающий «сине-бело-голубых» Павел Погребняк.

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