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Экс-премьер Бангладеша уверена, что к ее отставке причастны США

Экс-премьер Бангладеша уверена, что к ее отставке причастны США

REUTERS/Wolfgang Rattay/File Photo Бывший премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина считает, что к ее отставке причастны США, а причиной стал ее отказ передавать остров Святого Мартина для строительства на нем американской военной базы.

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