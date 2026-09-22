Трамп перебил Зеленского: журналисты не услышали ответа на вопросы о российских НПЗ

Президент США Дональд Трамп не позволил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому ответить на вопросы журналистов во время встречи на полях Генеральной Ассамблеи ООН, как сообщает «Ведомости».
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