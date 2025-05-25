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Пермская учительница музыки, избившая ученика, предстанет перед судом

Пермская учительница музыки, избившая ученика, предстанет перед судом

На женщину составили административный протокол.Полиция Пермского края сообщила подробности проверки инцидента, произошедшего в школе "Синтез", где учительница избила ученика.

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