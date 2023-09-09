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Шмок из Канады, синяки Шольца и шаланды, полные «Гераней»:

Шмок из Канады, синяки Шольца и шаланды, полные «Гераней»:

 утренний кофе с EADaily Новости рассказывают о каких-то конвульсиях. И не только киевского режима, но и всех его друзей.

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Комментарии
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ВМ
Василий Михайленко
Зря Шольц не поехал в Херенгр, там ему самое место!
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19 час.
ТС
Тахир Сукуров
Политик упал во время пробежки и теперь у него синяки на лице... Думаю, причина банальна, Жена отлупила за дорогой газ
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18 час.

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