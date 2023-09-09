Новости - только актуальноеПолитикаПодписатьсяШмок из Канады, синяки Шольца и шаланды, полные «Гераней»: утренний кофе с EADaily Новости рассказывают о каких-то конвульсиях. И не только киевского режима, но и всех его друзей.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВМВасилий МихайленкоЗря Шольц не поехал в Херенгр, там ему самое место!Ответить19 час.ТСТахир СукуровПолитик упал во время пробежки и теперь у него синяки на лице... Думаю, причина банальна, Жена отлупила за дорогой газОтветить18 час.
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