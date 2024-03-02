Латыпов завоевал Кубок России по биатлону после спринта в Уфе

Он набрал в общем зачете Кубка России 416 очков.фото: Mil.ru/wikiрedia.org--> Эдуард Латыпов стал лидером общего и спринтерского зачёта Кубка России по биатлону по результатам спринтерской гонки на финальном этапе в Уфе.