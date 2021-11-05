Россиянам посоветовали вернуться в привычный ритм до окончания нерабочих дней

Стандартный ритм жизни следует вернуть хотя бы за три дня до выхода на работу. Это требуется, чтобы комфортно выйти из распорядка нерабочих дней, а также провести разгрузочный день, если праздники негативно повлияли на привычный рацион питания.
Стандартный ритм жизни следует вернуть хотя бы за три дня до выхода на работу. Это требуется, чтобы комфортно выйти из распорядка нерабочих дней, а также провести разгрузочный день, если праздники негативно повлияли на привычный рацион питания.
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