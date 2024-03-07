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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Жители Останкинского смогут попасть на экскурсии по фабрикам и заводам

В рамках проекта «Открой#Моспром» с 11 по 29 марта проведут экскурсии по фабрикам и заводам. Жители Останкинского района смогут посетить более 20 предприятий, на которых выпускают продукты питания, косметику, лифты, обувь и игрушки.

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