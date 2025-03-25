Эксперт Богатырева: в телефоне нельзя хранить сканы личных документов

Специалист рекомендует особое внимание уделять собственной безопасности Сканы личных документов не следует хранить в смартфоне, однако избежать этого не всегда возможно, сообщила агентству «Прайм» руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева.
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