Эксперт Богатырева: в телефоне нельзя хранить сканы личных документов

Специалист рекомендует особое внимание уделять собственной безопасности Сканы личных документов не следует хранить в смартфоне, однако избежать этого не всегда возможно, сообщила агентству «Прайм» руководитель ИТ-подразделения агентства «Полилог» Людмила Богатырева.