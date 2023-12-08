Эксперт Стрельцов объяснил, почему упал экспорт металлов из России в Китай

Российские поставки металлов в Китай снизились из-за неблагоприятной экономической ситуации в этой стране, считает заведующий кафедрой востоковедения, доктор исторических наук и профессор МГИМО Дмитрий Стрельцов.
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