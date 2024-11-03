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Прищепов из «Колорадо» – 2-й за последние 20 лет игрок из 7-го раунда драфта НХЛ, дебютировавший в лиге в год выбора

20-летний россиянин сыграл за «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (2:5) на фоне большого числа травм у форвардов «Эвеланш».

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