Компания Apple выступила против закона о защите детей

МОСКВА, 3 июня, ФедералПресс. Тим Кук, генеральный директор Apple, обратился к Грегу Эбботту, губернатору Техаса, с просьбой пересмотреть или отклонить недавно принятый законопроект, одобренный законодательным собранием штата.
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