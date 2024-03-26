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Das Erste: таджикской угрозе в Германии до сих пор уделяли слишком мало внимания

Das Erste: таджикской угрозе в Германии до сих пор уделяли слишком мало внимания

Первые предвестники активности исламистов в Германии появились ещё в 2019 году, но теперь угроза заметно усилилась: сторонники «ИГИЛ-Хорасан» проникли в страну в связи с движением беженцев с Украины, отмечает немецкий телеканал Das Erste.

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