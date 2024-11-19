Дуда обвинил Шольца в попытках договориться с Россией о запуске «Северного потока»

Президент Дуда заявил о возможной договоренности Германии с Россией по «Северному потоку» @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press Tекст: Вера Басилая Германия может «самовольно» договориться с Россией о возобновлении работы газопровода «Северный поток», заявил президент Польши Анджей Дуда.