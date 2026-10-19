Gold weekly levels: Oct 19 to 23, pinned at the 4,195 pivot Micro Gold Futures COMEX_MINI:MGC1! ClockworkFutures Levels map for Micro Gold (MGC1!) for the week of Oct 19 to 23, 2026.
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